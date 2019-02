Per la prima volta nel capoluogo la benedizione delle adozioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CHIESAUDINE Domani nella chiesa dell'Istituto Bearzi, per la prima volta in Friuli si terrà la «Benedizione delle adozioni, presieduta dall'arcivescovo, monsignor Andrea Bruno Mazzocato. L'iniziativa proposta da un gruppo di famiglie è stata subito accolta e fatta propria dall'Arcidiocesi di Udine. Inoltre, domenica 10 febbraio a Castellerio, ci sarà un pomeriggio di spiritualità per genitori e figli adottivi. Un'occasione per le famiglie di conoscersi, approfondire la spiritualità dell'adozione e comprendere il significato della...