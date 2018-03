CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PER IL FRIULIUDINE «Per coloro che saranno chiamati ad amministrare il bene comune ottieni la grazia di un'intelligenza illuminata e di una coscienza onesta». L'arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, ha avuto un pensiero anche per gli oltre 500 che in questi giorni hanno deciso di sfidarsi alle elezioni regionali, cui si aggiungono centinaia tra aspiranti consiglieri e sindaci nei Comuni, che andranno al voto il 29 aprile. La preghiera speciale per loro l'ha fatta ieri sera durante la Via Crucis del Venerdì Santo che ha...