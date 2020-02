LA VICENDA

UDINE Anche i consiglieri comunali di opposizione chiedono che venga fatta chiarezza sulla vicenda, riferita dal nostro giornale, dell'anziano 92enne che, secondo il racconto fatto dalla figlia all'Associazione di tutela diritti del malato di Udine, sarebbe stato lasciato al freddo, senza coperte, dopo l'accesso al pronto soccorso. L'episodio riferito e subito segnalato dal sodalizio, come si ricorderà, risale al giorno dell'Epifania. L'11 febbraio all'anziano, curato per una frattura al femore, sarebbe stata riscontrata una polmonite e il 16 gennaio è morto. Sulla vicenda erano già intervenuti la deputata del Pd Debora Serracchiani, che ha annunciato un'interrogazione al ministro, ma anche i consiglieri regionali Cristian Sergo (M5S) e Walter Zalukar (Misto), che porteranno il caso in consiglio regionale. Ora sono i consiglieri Eleonora Meloni (Pd), Simona Liguori (Progetto Innovare), Domenico Liano (M5S), Riccardo Rizza (SiAmo Udine con Martines) e Sara Rosso (Pd) ad annunciare un question time urgente nel prossimo consiglio comunale del 17 febbraio al sindaco e alla giunta, a cui chiederanno di avviare «un' interlocuzione con l'assessore regionale e con la direzione generale dell'Azienda sanitaria per conoscere la situazione del Pronto Soccorso di Udine». I consiglieri, che fanno parte della commissione politiche sociali di Udine hanno deciso di intervenire dopo aver letto le dichiarazioni della figlia riguardo al decesso del padre

«La nostra regione è quinta nella classifica stilata dal Consorzio per la ricerca economica applicata in sanità che ha misurato la soddisfazione sulle prestazioni del servizio sanitario, e come amministratori locali abbiamo il dovere di monitorare la nostra sanità e far si che vengano offerti i migliori servizi possibili ai cittadini» concludono i consiglieri. A destare scalpore sono state le dichiarazioni della figlia, che, nella sua segnalazione al sodalizio, ha spiegato che il padre sarebbe rimasto a lungo «disteso sulla barella in mutande e canottiera e con addosso solo un lenzuolo», tanto che la donna ha usato il suo giubbino per coprirlo alla meglio. Da qui l'intervento dei consiglieri che punta a capire «se sussista una carenza nella dotazione essenziale in pronto soccorso» e si chiede se siano state adottate misure per evitare che simili episodi si ripetano. L'Azienda per parte sua, aveva fatto sapere che il Pronto soccorso oltre alla dotazione prevista di coperte ha anche dei presidi monouso per far fronte a situazioni di iperflusso.

