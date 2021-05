Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TURISMOPALMANOVA «L'attività di programmazione su base pluriennale su turismo e grandi eventi non può e non deve rimanere a vantaggio solo dei quattro comuni capoluogo, ma bisogna coinvolgere anche le città Unesco e quelle del turismo di massa balneare. Come già ho comunicato all'assessore Bini, ben venga un tavolo permanente e periodico ma al quale si possano sedere tutti i soggetti protagonisti dell'offerta turistica regionale»,...