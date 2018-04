Passaporti, l'appuntamento è online

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BUROCRAZIAUDINE Scordatevi i last minute del passaporto. L'agenda della Questura di Udine per il rilascio del documento necessario a fare un viaggio fuori dai confini dell'Europa Unita è ormai satura da qui a 120 giorni. Chi prende un appuntamento ad aprile, per capirsi, deve pazientare fino a luglio; giorno più giorno meno. È così e bisogna organizzarsi per tempo. Ma visto l'incremento delle richieste di rilascio dei passaporti e l'avvicinarsi delle vacanze estive, la Questura di Udine è pronta ad effettuare delle aperture straordinarie...