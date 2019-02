Parte il cantiere sul torrente Malina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OPERAREMANZACCO Sarà operativo a giorni il cantiere, a cura del Consorzio di Bonifica pianura friulana, per la manutenzione straordinaria del torrente Malina nel comune di Remanzacco, che interesserà anche i territori di Moimacco, Premariacco, Povoletto. L'intervento, stanziato dalla Regione per 500mila euro, andrà a migliorare l'efficienza idraulica del torrente, interessato in alcuni punti da fenomeni erosivi che stanno compromettendo l'integrità delle sponde; inoltre la fitta vegetazione, sia in alveo che lungo le sponde, sta mettendo a...