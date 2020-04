OPERE

UDINE Muove i primi passi il cantiere per la realizzazione della rotonda di viale Venezia. È in partenza, infatti, la fase 1 dell'intervento, che comporterà anche alcune limitazioni: da oggi al 30 aprile, sul viale, in prossimità dell'intersezione con via Ternova e con il parcheggio del supermercato Lidl, sarà in vigore il divieto di sosta temporaneo 0-24 (eccetto autorizzati) mentre le carreggiate subiranno dei restringimenti. Il transito dei pedoni sarà comunque assicurato su percorsi delimitati e protetti. Come cita anche l'ordinanza pubblicata sul sito del Comune, le lavorazioni dovranno rispettare le misure urgenti in epidemiologica da Covid-19. I lavori, finanziati dallo stesso supermercato perché inseriti negli oneri di urbanizzazione legati alla ristrutturazione del negozio, serviranno a sostituire l'attuale impianto semaforico con una rotatoria che avrà doppie corsie di immissione dai due rami del vialone e una singola da via Ternova; per quanto riguarda i controviali, il progetto esecutivo approvato dalla giunta Fontanini a gennaio prevede che chi arriverà da Santa Caterina confluirà sul vialone per immettersi nella rotatoria, mentre chi proverrà da Udine dovrà passare attraverso il parcheggio del supermercato per poi immettersi nella rotonda da quel lato. L'intervento, che comporterà l'abbattimento di alcuni alberi (abbattimento contro il quale è nato anche un comitato), dovrebbe durare circa tre mesi. Si tratta della prima delle tre rotonde che Palazzo D'Aronco è intenzionato a realizzare su viale Venezia per sostituire gli altrettanti semafori (quelli all'altezza con via Gabelli-via Birago e con via Firenze-via Mazzuccato) e per cui è arrivato un milione di euro dal Cipe.

SICUREZZA

Pian piano, quindi, a Udine i cantieri si rimettono in moto, compresi quelli pubblici: il Comune ha infatti adeguato tutti i piani di sicurezza (quelli dei lavori in atto e quelli in partenza) alle misure anti-contagio, prevedendo dispositivi di protezione personale per i lavoratori, sanificazioni due volte al giorno e distanze da mantenere, a seconda dei tipi di intervento da fare (un metro e mezzo per quello di sistemazione della Biblioteca Joppi mentre ad esempio per la pavimentazione di via Mercatovecchio, per cui gli operai dovranno lavorare fianco a fianco, sono state chieste delucidazioni). Ora, sarà da vedere se i piani saranno in linea con le nuove indicazioni che arrivano da Roma, altrimenti sarà necessario un ulteriore aggiustamento. Questo ovviamente ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Loris Michelini -, ci porta a dover rivedere i tempi delle opere, che si allungheranno per le nuove modalità di lavoro, e i prezzi. I nuovi adeguamenti comporteranno un costo aggiuntivo che non era previsto in appalto. Comunque siamo in dialogo continuo con tutte le ditte, anche quelle che si occupano della Biblioteca e del Castello, per capire come far ripartire i cantieri. Intanto, oggi a mezzogiorno, in via Mercatovecchio, dovrebbe tornare la ditta Acquaviva per completare la fognatura (previsti circa due giorni di lavoro); un'altra giornata servirà, secondo quanto spiegato da Michelini, per completare i sottoservizi, poi la strada sarà pronta per essere pavimentata: C'è un dialogo continuo tra Rup, direttore dei lavori ed Edilcostruzioni di Teramo (che si occupa della posa della piasentina e del porfido, ndr), e siamo in contatto con la Prefettura per vedere come riprendere in sicurezza ha proseguito il vicesindaco -, perché comunque rimangono dei problemi logistici: dove mangiano e dormono gli operai?. Un problema che non si è posto per il cantiere della rotatoria di piazzale Oberdan (prima opere del mega progetto Experimental City), la cui realizzazione partirà a maggio. In quel caso ha specificato Michelini -, la ditta è di Tolmezzo, ha chiesto l'autorizzazione, ha i requisiti e c'è il piano di sicurezza. Inoltre, non c'è il nodo del vitto e dell'alloggio. In ballo, sempre nell'ambito di Experimental City, ci sono anche i lavori per la ciclopedonale di via Cividale, quelli per creare il centro intermodale al Fuc e per sistemare l'incrocio con via Bariglaria nonché quello per le demolizioni all'interno dell'ex Caserma Osoppo (tutte gare già assegnate). Pronti i piani di sicurezza anche per due appalti di asfaltature e marciapiedi.

Alessia Pilotto

