Park disabili, il danno e la beffa

LA VICENDAUDINE Oltre il danno, anche la beffa. Se i furbetti della ztl si guardano bene dal transitare e sostare dove non è loro permesso, il detestato vizietto tocca meno, a quanto pare, gli automobilisti che parcheggiano sugli stalli destinati ai disabili. È accaduto sabato sera, due settimane fa, in via Manin. Verso le 19.30 il conducente di un suv ha pacificamente parcheggiato nel posto per disabili davanti alla pizzeria Manin. Dalla vettura è scesa una coppia di giovani, all'apparenza tutt'altro che disabili, e si è avviata a piedi....