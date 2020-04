INTERVENTI

PALMANOVA Per il secondo anno, grazie alla legge 11 del 2019, i Bastioni di Palmanova, patrimonio Unesco dal luglio 2017, potranno beneficiare di un finanziamento per la loro valorizzazione. Per il 2020, la Regione FVG ha infatti concesso 122.000 euro. Oltre a Palmanova, sono stati finanziati anche i Comuni di Cividale del Friuli (I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d. C.)) e Caneva (Siti palafitticoli preistorici delle Alpi): il primo con 50.000 euro e il secondo con 110.000 euro.

Un contributo davvero importante per permetterci di crescere e valorizzare la componente turistica della città stellata. Con questi fondi sarà possibile procedere a sfalci della vegetazione presente sulle cinte murarie, all'acquisto di arredo urbano come panchine o tavoli, alla manutenzione dei sentieri e alla concretizzazione finale della sala visite multimediale nel sotto tetto dell'ex Caserma Filzi, commenta il sindaco Francesco Martines.

Luca Piani, assessore con delega ai Bastioni: All'ultimo piano dello stabile napoleonico si è infatti concluso il rifacimento completo del tetto (fortemente compromesso da infiltrazioni d'acqua piovana). Qui sarà possibile allestire una zona riparata e coperta, dove poter accogliere le comitive di turisti, illustrare la storia e le bellezze di Palmanova attraverso allestimenti e supporti multimediali. I visitatori potranno proseguire poi il tour lungo il vicino percorso di visita alle gallerie della Fortezze e a Baluardo Donato. Si aggiunge così un ulteriore tassello a quel percorso di visita che, anno dopo anno, si sta strutturando e che si concluderà con la realizzazione della stazione delle corriere nell'ex caserma Ederle, con la sistemazione dell'area circostante e con la riqualificazione della Torre Piezometrica come punto d'osservazione panoramico sulle mura.

