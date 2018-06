Otto milioni per dare opportunità ai giovani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN GIUNTATRIESTE Otto milioni per creare opportunità di lavoro e ai giovani compresi tra i 18 e i 29 anni, cercando di far incontrare domanda e offerta in modo concreto, con percorsi formativi dedicati e tirocinio nelle aziende del territorio regionale o nazionale. È il contenuto della delibera approvata ieri dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Lavoro Alessia Rosolen, grazie al piano di attuazione di Garanzia giovani, parte integrante del progetto regionale Pipol. Dai primi di luglio, attraverso i Centri per gli impieghi o...