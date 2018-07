Ospedali derubati, sgominata la banda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEUDINE Rubavano gli endoscopi negli ospedali e le spedivano in Colombia. Ma i carabinieri li hanno presi. Si è conclusa, infatti, in questo mese di luglio, una delicata e complessa indagine dei militari dell'Arma della Compagnia di Palmanova, comandata dal capitano Stefano Bortone. L'operazione, Take-away probe, ha portato all'arresto di tre persone e all'emissione di quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere, con contestuale mandato di arresto europeo. A finire dietro alle sbarre un sodalizio criminale composto da cittadini...