Ospedale, pronto il maxiparcheggio

L'INTERVENTOUDINE È pienamente operativo il nuovo parcheggio dell'ospedale cittadino Santa Maria della Misericordia, che viene incontro all'esigenza di sosta, molto sentita non solo dagli utenti, ma anche da chi lavora nel comprensorio ospedaliero.I TEMPICi è voluta qualche settimana in più del previsto, ma i lavori per la realizzazione del parcheggio presso l'area verde di accesso a via Pieri sono terminati e collaudati, dopo che si è reso necessario ricalibrare la configurazione, in relazione al complesso sviluppo dell'intervento di...