SANITÀUDINE Mentre si va verso la stabilizzazione delle 1.375 unità di personale con contratti flessibili, utilizzati per rispondere alla crisi sanitaria, di cui 874 sono precari (236 medici, 295 infermieri e 343 altro personale), l'AsuFc, nel rendiconto del terzo trimestre, stima per fine anno un costo di un milione e 400mila euro per le assunzioni dirette ad assicurare i servizi essenziali e le attività istituzionali insopprimibili.I...