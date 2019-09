CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OPEREUDINE La Solari spa sistemerà l'area tra via Pieri e viale Cadore, sotto il cavalcavia Sandro Pertini, senza spese per il Comune. La giunta comunale ha infatti approvato la convenzione con l'azienda che riqualificherà la zona ora utilizzata impropriamente per la sosta di camper e camion. Sotto il cavalcavia, ora c'è una situazione degradata ha detto il vicesindaco Loris Michelini -; noi stiamo risistemando i marciapiedi mentre la Solari, con un atto di liberalità e gratuità, si occuperà di rendere più decorosa l'area, dove saranno...