UDINE La prossima settimana, verrà aperto un altro tratto di via Mercatovecchio e, questo autunno, i cittadini potranno vedere i progetti per il futuro arredo urbano dello storico asse centrale della città e dire la loro. Ieri, infatti, si è riunita la commissione che dovrà valutare i cinque progetti che hanno partecipato al bando di idee indetto dal Comune: a loro spetterà il compito di redigere una graduatoria delle proposte ammesse (ieri c'è stata la valutazione tecnica anonima, in una seconda seduta ci sarà l'apertura delle buste amministrative per capire chi sono i soggetti partecipanti e associargli i progetti presentati) che servirà ad assegnare i premi: 5mila euro al primo classificato, 3mila al secondo e 2mila al terzo.

LA COMMISSIONE

A giudicare gli elaborati saranno Eddi Dalla Betta, dirigente del Comune di Udine e presidente della commissione; Giuseppe Pavan in rappresentanza di Confcommercio, Claudio Donada per l'Ordine degli Ingegneri; Fabio Passon per la Camera di Commercio e Claudia Pirina per l'Università di Udine. «Appena sarà terminato il lavoro della commissione ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Loris Michelini -, verrà pubblicato l'esito e faremo una presentazione pubblica, o forse una esposizione delle proposte, perché vogliamo che le persone partecipino ed esprimano il loro giudizio. A noi, la graduatoria della commissione serve per avere una fonte di proposte. A dire il vero, mi aspettavo una maggiore partecipazione dato che molti professionisti hanno espresso sulla stampa diverse soluzioni e questo sarebbe stato il momento di concretizzarli. Invece, forse non hanno voluto esporsi».

I CITTADINI

Sarà probabilmente all'inizio dell'autunno che i cittadini potranno esprimersi, poi l'amministrazione farà le sue scelte: «La valutazione finale spetterà alla giunta ha spiegato Michelini -. Nel frattempo, i lavori saranno finiti e vedremo anche se la Camera di Commercio contribuirà finanziariamente come aveva promesso. Quella sull'arredo è una decisione importante anche se devo dire che a me, la via così com'è piace molto e quindi penso che dovrebbe rimanere fedele ai suoi presupposti storici: sarà comunque una via pedonale, quindi si potranno fare molte cose. Vedremo quale arredo si potrà usare per migliorarne la fruibilità, compatibilmente con i costi». Il vicesindaco ha poi annunciato che la prossima settimana sarà aperto un nuovo tratto di via Mercatovecchio, fino a vicolo Pulesi escluso: «Poi ha concluso -, rimarranno gli ultimi 40 metri; dobbiamo valutare se riusciremo ad aprire in due step, come vorrei io, o se apriremo l'ultimo tratto a lavori definitivamente finiti».

Alessia Pilotto

