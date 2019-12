Opere nel caveau Sgarbi attacca la Soprintendenza

IL CASO

GEMONA (cdm) I gemonesi riconquistano, per la prima volta dopo 43 anni dal terremoto, un pezzo del loro castello. Ma a Gemona, ieri, a fare notizia è lo show di Vittorio Sgarbi, ospite d'eccezione all'inaugurazione della mostra su Leonardo allestita alle ex carceri, riaperte per l'occasione. Sotto gli strali del critico d'arte è finita la Soprintendenza. Sgarbi è scattato all'attacco, con parole anche dure, per la mancata esposizione dei lacunari (del soffitto a cassettoni in origine nella chiesa di San Giovanni in Brolo, non ricostruita) di Pomponio Amalteo, oggi custoditi in un caveau e ha annunciato un'interrogazione in Parlamento sul caso delle opere d'arte lasciate in un deposito. «La chiesa di San Giovanni è stata demolita e non è stata ricostruita. Sono rimaste le tavole -rammenta il sindaco Roberto Revelant -. Anche Sgarbi, in un sopralluogo, ha compreso le criticità e l'inopportunità di ricostruire la chiesa in quel sito. I pannelli di Pomponio Amalteo adesso sono custoditi in un caveau nel museo civico gemonese. Con la Soprintendenza stiamo facendo un ragionamento per l'esposizione completa delle tavole: l'unica volta che si è vista per intero l'opera di Pomponio Amalteo è stata a Villa Manin per il quarantennale del terremoto. Anche per la mostra su Leonardo in Fvg avevamo chiesto di poter esporre alcuni lacunari, ma con la Soprintendenza abbiamo concordato che sarebbe stato più opportuno, invece, individuare un percorso per un'esposizione definitiva. Alla mostra abbiamo esposto solo una riproduzione fotografica. E Sgarbi se n'è accorto». La storia di quelle opere chiuse in un caveau non è di oggi. I tempi per una soluzione? «Ci siamo impegnati - dice il sindaco - ad affrontare il tema nei prossimi mesi anche assieme alla Regione. Vogliamo esporre Pomponio Amalteo in modo integrale». Ma anche su alcuni edifici realizzati durante la ricostruzione (alcuni dei quali a suo parere rei di mettere in ombra dei gioielli d'arte e storia) post-sisma, Sgarbi ha avuto da ridire, con il consueto piglio, mettendo a confronto le immagini su dei volumi che gli erano stati regalati il giorno prima. «Avrebbe preferito una ricostruzione che ripercorresse le architetture antecedenti al sisma. Si immaginava una città un po' diversa e ha trovato delle criticità», riferisce il sindaco.

A difendere la Soprintendenza attaccata da Sgarbi è stata l'assessore regionale Tiziana Gibelli, che ha cercato di contenere l'esuberanza verbale del parlamentare. «Vittorio - dice al cronista - è un incursore. Arriva, vede una cosa e su quella costruisce il suo ragionamento. Ma io difendo la Soprintendente. L'ho detto anche a lui: bisogna vedere cosa c'era prima, per capire l'eredità che ciascuno di noi ha sulle spalle. Il castello di Gemona è stato riaperto anche grazie alla Soprintendente, sennò si sarebbe posticipato ancora», dice Gibelli. Sulle opere di Pomponio Amalteo, «quei cassettoni vanno collocati in un posto adatto. Sgarbi, vedendo la riproduzione fotografica alla mostra, ha chiesto come mai non fossero esposti, gli è stato risposto che erano in deposito e lui si è scatenato». «Sia io, sia Revelant sia la soprintendente abbiamo trovato delle eredità, alcune positive altre pesanti. La storia di Pomponio Amalteo, stiamo cercando di chiuderla. Prima, non si è trovata una soluzione per anni e adesso la questione è in fase di risoluzione, perché stiamo collaborando. Io come opera di moral suasion, le Belle arti e il Comune. Non è una cosa semplice trovare la collocazione giusta per un soffitto: è un'opera impegnativa. O lo fai in modo assolutamente filologico o no. Già il fatto che si sia aperto un dialogo è un successo».

