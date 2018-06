Oltre un chilo di marijuana in casa due arresti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARMAUDINE Sono finiti in manette due cittadini stranieri che vivono nella Bassa Friulana, per l'ipotesi di reato di detenzione di droga a fini di spaccio.A fermarli sono stati i carabinieri della stazione di Rivignano, a conclusione di una complessa attività di indagine mirata a contrastare i reati in materia di stupefacenti. I militari dell'Arma hanno dato corso nel fine settimana appena trascorso a una perquisizione domiciliare disposta dalla Procura della Repubblica di Udine nei confronti di una coppia di cittadini romeni residenti...