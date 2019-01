Oltre 3.400 firme dei no-auto «Referendum con le Europee»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PETIZIONEUDINE Oltre tremila e quattrocento firme per dire no al ritorno dei tubi di scappamento in centro. A mettere su carta i numeri precisi, dopo la raccolta delle sottoscrizioni, è lo stesso comitato autostoppisti, che ora intende arrivare alla proposta concreta del referendum. In una nota, il comitato fa sapere non senza soddisfazione « che le firme raccolte per poter porre in essere il referendum sono 3317, a cui vanno sommate le 163 già presentate in occasione della presentazione del quesito elettorale, arrivando dunque ad un...