Ok al taser per gli agenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GIUNTAUDINE Via libera al teaser per la Polizia Locale. La giunta Fontanini ieri ha dato l'ok alla sperimentazione per fornire di pistola a impulsi elettrici due agenti del corpo: la decisione dovrà passare al vaglio del consiglio comunale, poi ci saranno i tempi per la procedura (e la formazione del personale), ma l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani ha annunciato che il test dovrebbe partire entro fine 2019: Il decreto sicurezza permette ai capoluoghi di testare questo tipo di arma ha spiegato -. Lo stanno facendo amministrazioni di...