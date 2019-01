Ok al bilancio, pioggia di milioni per le opere pubbliche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN CONSIGLIOLIGNANO Il consiglio comunale di Lignano ha approvato il bilancio di previsione 2019 e il Previsionale 2019/2021. Un bilancio che chiude a 53 milioni di euro di cui 14 per investimenti nel settore dei Lavori Pubblici. «Siamo riusciti ad approvare il bilancio prima della scadenza dell'anno, cosa che non succedeva da molto tempo commenta a caldo del sindaco Luca Fanotto - e ciò permetterà notevoli vantaggi in termini di programmazione e qualità dell'azione amministrativa. In tal modo infatti l'Ente potrà essere subito...