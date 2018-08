Oggi ancora traffico intenso, con code e rallentamenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Si manterrà intenso anche oggi, per tutto l'arco della giornata e in entrambe le direzioni di marcia, il traffico sulla A4 Trieste-Venezia. Autovie Venete fa sapere che gli svincoli in direzione delle località balneari potrebbero essere interessati da rallentamenti e code, fenomeni attesi anche, in entrata, alla barriera di Trieste Lisert, stante l'atteso flusso molto intenso di vacanzieri austriaci e tedeschi di ritorno dalle ferie in Croazia e nei Paesi dell'ex Jugoslavia. Traffico sostenuto in mattinata è invece previsto sia sulla A57...