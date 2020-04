EX ASSESSORE COMUNALE

SAN GIOVANNI AL NATISONE Il coronavirus non ha fermato i grandi festeggiamenti per l'alpino Odilo Bergamasco, uno dei più anziani della regione, che il 2 aprile ha compiuto 100 anni. È nato a Medeuzza il 2 aprile 1920 (dove tuttora risiede) da una famiglia di contadini, quarto degli undici figli di Giuseppe Bergamasco e Amabile De Sabata, (oltre a lui sono in vita altri tre fratelli e una sorella). Con lui, collegati in modo virtuale, al computer o con Whatsapp, i figli Eldo e Agostino, i nipoti Andrea, Giorgio, Giada, Eros e Greta, assieme ad uno stuolo di pronipoti, Emanuele, Gabriele, Riccardo, Francesco, Samuel, Iris e Erica. Odilo Bergamasco partecipò alla seconda guerra mondiale, arruolato nel 8° reggimento alpini, battaglione Valnatisone. Sul fronte greco-albanese portava rifornimenti e viveri al fronte con le famose carrette. Il 2 di aprile del 1940, esattamente ottant'anni fa, stava sbarcando a Valona e sul fronte festeggiò, per modo di dire, i suoi vent'anni. Dopo la guerra, nel 1950 sposò Luigia Pizzutti, dedicandosi all0agricoltura e all'allevamento. Negli anni 70 allevava anche tori per riproduzione, selezionati di razza pezzata rossa friulana e in quel periodo fu anche assessore comunale a San Giovanni al Natisone. Ora, circondato dall'affetto dei suoi cari sta trascorrendo la sua vecchiaia, per lui non esiste un elisir di lunga vita, ma nonostante tanto lavoro, sacrificio e acciacchi è riuscito a raggiungere questo traguardo e noi gli auguriamo di raggiungere altri importanti traguardi di vita.

