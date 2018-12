Obiettivo 186mila mammografie in tre anni per battere il tumore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PREVENZIONEUDINE La Regione spinge sulla prevenzione e l'Egas (Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi) ha predisposto un bando di gara per l'affidamento del servizio di screening mammografico tramite unità mobili. L'obiettivo è di riuscire a fare 62.000 mammografie all'anno per un totale di 186.000 nel triennio, con una contemporaneità massima di 5 unità mobili attive in una giornata. Nessuna gara al massimo ribass. A pesare sul punteggio sarà innanzitutto la qualità che peserà sull'aggiudicazione per il 70%. Lo...