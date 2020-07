IL COLPO

MARTIGNACCO A ventiquattro ore di distanza, nuovo assalto ad un distributore di benzina, a colpi di ruspa. La scorsa notte nel mirino di una banda di malviventi l'impianto della Q8 di via Spilimbergo a Martignacco, situato lungo la strada regionale 464. Medesime le modalità utilizzate rispetto al precedente blitz di domenica notte a Cervignano del Friuli. I banditi hanno agito poco prima delle due di notte, si sono serviti di un escavatore rubato poco prima dal vicino deposito della ditta Zillo Calcestruzzi, con il quale hanno divelto le due colonnine del self service per rubare gli incassi di giornata. Il danno non è stato ancora quantificato, ma come per la situazione analoga nella Bassa friulana il conto si aggirerà sull'ordine delle diverse migliaia di euro, soprattutto per il ripristino delle strutture danneggiate. L'impianto ha un sistema di video sorveglianza, ma a causa del danneggiamento delle colonnine con la conseguente interruzione dell'erogazione di corrente elettrica non è stato ancora possibile verificare le immagini. Già a novembre del 2019 lo stesso distributore fu vittima dei malintenzionati, ma in quel caso venne usato dell'esplosivo per impossessarsi del denaro. Sul posto, per i rilevamenti di caso, i carabinieri di Martignacco e Codroipo della Compagnia di Udine che stanno svolgendo accertamenti. In mattinata ieri invece intervento dei Vigili del Fuoco di Udine, in via 25 aprile, nel quartiere Aurora, per l'incendio divampato all'interno di un appartamento. Le fiamme, stando ai primi accertamenti effettuati dai pompieri, sarebbero partite da un materasso. Dall'alloggio, che si trova al terzo piano, è poi uscito molto fumo. Quattro le persone rimaste lievemente intossicate: l'anziano proprietario dell'abitazione in cui si è sviluppato il fuoco e altri tre condomini del piano di sopra. Due di loro sono stati accompagnati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti medici.

