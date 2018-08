Nuovi profughi in arrivo, vertice con il prefetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NUOVA EMERGENZAUDINE Il Comune chiede con urgenza un incontro con il prefetto che potrebbe svolgersi già nella giornata odierna, forse in concomitanza con quello tra lo stesso prefetto e l'assessore regionale all'Immigrazione e sicurezza Pierpaolo Roberti.Quel che è certo, stando alle parole del vicesindaco Loris Michelini, è che «questi profughi non possono starsene in giro, vanno collocati, all'inizio alla Cavarzerani e poi smistati altrove». Per l'emergenza è stata riaperta la caserma Friuli che oggi ne ospita 45, mentre alla...