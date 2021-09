Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN CITTÀ E IN PROVINCIAUDINE Nuovi comandanti al vertice della Guardia di finanza di Udine e delle Compagnie di Cividale e di San Giorgio di Nogaro. Alla guida del gruppo di Udine giunge il maggiore Giuseppe Antonaci, che subentra al tenente colonnello Antonio Fassina, trasferito a Roma, dove è stato assegnato al Dipartimento di pubblica sicurezza nell'ambito del ministero dell'Interno. Antonaci, 38 anni, laureato in Scienze della sicurezza...