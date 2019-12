Nuovi agenti, voto compatto

CONSIGLIO

UDINE Il consiglio comunale vota compatto l'assunzione di nuovi agenti della Polizia Locale, con l'obiettivo finale di raggiungere circa i 100 agenti. L'assemblea ha accolto la proposta presentata da Luca Vidoni e Antonio Pittioni (Fdi): Il tema della sicurezza sta molto a cuore a noi di Fdi e all'amministrazione. Chiediamo quindi ha spiegato il capogruppo -, che, considerato il fatto che alla polizia locale sono stati attribuiti sempre più compiti di controllo del territorio e tutela dell'ordine, che venga valutata la possibilità di implementare il corpo e avvicinarci, nel corso del nostro mandato, al rapporto di un vigile per ogni mille abitanti. Accolta anche la richiesta (sempre di Fdi) di andare incontro ai commercianti di via Aquileia che hanno sofferto per il cantiere (con una manifestazione o un contributo per le luminarie). Una novità potrebbe invece riguardare anche i parcheggi: Palazzo D'Aronco ha detto sì all'idea del consigliere Riccardo Rizza (Siamo Udine) di introdurre la possibilità di pagare i parcheggi su strada e in struttura tramite telepass: Quando è stata introdotta la nuova app ha spiegato il vicesindaco Loris Michelini -, la commissione richiesta per il telepass era troppo elevata, ma sono che altre città lo stanno portando avanti quindi nel breve Ssm cercherà un accordo per la riduzione dei costi, così da introdurlo nel sistema. Il consiglio, tra l'altro, ha approvato anche la proposta di Rizza di risistemare i marciapiedi di viale Venezia (bocciata invece l'idea di Cinzia Del Torre del Pd di riasfaltare i controviali, dato che si procederà con il progetto complessivo delle rotonde).

PIAVE

Nel corso della seduta sul bilancio, è stato anche discusso il futuro della ex Caserma Piave: Nel gennaio 2018, Asuiud e Comune hanno firmato un accordo di programma per la sistemazione dell'area e la creazione lì del distretto sanitario ha detto Eleonora Meloni (Pd) -. Si intende proseguire in questo senso?. L'accordo non è mai stato firmato ed è fermo nel cassetto ha risposto Michelini -, e l'Asuiud sembra ora più propensa a valorizzare la zona di via Pozzuolo. L'ex Caserma sarà quindi demolita (in bilancio ci sono 700mila euro) e in una parte potrebbero essere ricavati parcheggi ha spiegato l'assessore Alessandro Ciani. Bocciati, invece, gli ordini del giorno di Del Torre contro l'abbattimento della Cascina Mauroner e quello di Domenico Liano (M5Stelle) per trovare una sede diversa da Paderno per il nuovo tempio crematorio. Non si placa la polemica sul porta a porta: Sono soddisfatto per l'approvazione del mio odg sulle isole ecologiche ha detto Alessandro Venanzi (Pd) -, spiace solo non essere stati ascoltati prima. Il testo rappresenta la sintesi di ciò che chiediamo da tempo come opposizioni e associazioni. Questo ennesimo cambio di rotta da parte della maggioranza, nei fatti, palesa il fallimento dell'avvio del nuovo sistema di raccolta. Si continua a procedere a tentoni. Enrico Bertossi (Prima Udine) è invece tornato sulla Tari provvisoria: Adesso ha detto -, facciamo finta di non aumentare la Tari ma a dicembre 2020 se il costo del servizio porta a porta sarà più oneroso vi arriverà la mazzata con l' ultima rata.

Alessia Pilotto

