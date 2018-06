Nuova sede per l'azienda che illumina le super-auto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IMPRESETOLMEZZO Bearzi engineering cresce, e si espande su di un'area più ampia. L'azienda carnica (14 dipendenti, 2,5 milioni il fatturato), impegnata nel settore dell'illuminazione automotive per vetture di alta gamma, ha lasciato la storica sede di via Carducci, a Tolmezzo, per trasferirsi in quella nuova, ubicata nella zona industriale del capoluogo carnico, divenendo così una delle ultime insediate del Carnia Industrial Park. L'impresa ha trovato spazio in un plesso di circa 1.200 metri quadrati appartenenti al capannone ex Sermet, sito...