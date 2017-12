Nuova intesa Comune-Caritas ma calano le persone assistite

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGRAMMAUDINE Il Comune di Udine sosterrà anche per il triennio 2017-2019 il programma attuativo dei servizi di prossimità Caritas sul terreno comunale, che comprendono attività come il Centro d'Ascolto, la mensa, il microcredito, l'emporio solidale e l'asilo notturno, prevedendo un rimborso spese fino a un massimo di 78mila euro all'anno. «La Caritas diocesana svolge un ruolo indispensabile per il contrasto al disagio e alla povertà- spiega l'assessore ai Diritti e all'Inclusione Sociale Antonella Nonino - . Con questa convenzione...