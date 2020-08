IL CASO

UDINE Una valanga di richieste di tamponi. L'onda d'urto attesa per i rientri dalle vacanze dopo il weekend di Ferragosto si è materializzata nelle migliaia di domande arrivate dopo l'ordinanza del ministro Speranza, che ha stabilito l'obbligo di sottoporsi ai test sul covid entro 48 ore dal ritorno in patria, per i viaggiatori che avessero soggiornato in Spagna, a Malta e in Grecia, oltre che nella vicinissima Croazia, da sempre meta delle ferie di moltissimi friulani. Solo nei laboratori dell'AsuFc ieri sono stati fatti quasi 2.250 tamponi.

I NUMERI

In particolare, secondo le cifre fornite dal vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, «dal 13 agosto l'effetto dell'ordinanza Speranza registra, alle 13 di oggi (ieri ndr), circa 9mila domande di test molecolare. Tutte sono state praticamente già processate e le aziende contano di evaderle nell'arco di una settimana. Dovremo capire come proseguiranno le richieste nelle prossime ore». Per quanto riguarda la provincia di Udine, secondo i numeri resi noti ieri da Riccardi, le domande arrivate alle 13 di ieri erano 2.300. La quota maggiore, però, spetta a Trieste, dove sono state ricevute 5mila richieste. Seguono Gorizia con mille domande di tampone da parte dei viaggiatori e ultima la provincia di Pordenone con 600». Un grande impegno per le donne e gli uomini dei dipartimenti di Prevenzione e del sistema sanitario regionale, che operano su più fronti in contemporanea, dalle case di riposo ai dipendenti degli ospedali, dai migranti alla sorveglianza sul territorio, come rileva Riccardi. «Ovviamente tutto questo lavoro dovrà inserirsi nell'attività di sorveglianza sanitaria che deve far fronte ai flussi dei migranti e proseguire a partire dai tamponi per rientri dalla ferie del personale sanitario, le case di riposo e l'indispensabile azione di contact tracing necessaria a contenere il contagio per circoscrivere e spegnere i focolai che si stanno riproponendo».

IL CENTRALINO

A Udine il dipartimento di Prevenzione è di nuovo stato preso d'assalto, tanto che, ancora una volta, come riferisce Giuseppe Pennino, delegato della Cisl Fp, «di nuovo il centralino è andato in tilt a causa dell'elevato numero di chiamate». Alla struttura sono arrivate anche «almeno trecento mail» a quanto riferisce il sindacalista.

LE MODALITÀ

Nei laboratori dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale i ricercatori coordinati dal direttore del dipartimento Francesco Curcio puntano molto sul metodo speedy, ossia il sistema di analisi in pool che permette di analizzare in un colpo solo otto campioni: se poi uno di questi dovesse risultare positivo, i singoli campioni vengono testati separatamente, ma se sono tutti negativi, il risparmio di tempo è evidente anche ai profani. Ma a monte, per l'esecuzione dei tamponi, l'idea di utilizzare la formula drive, ossia con gli esami eseguiti direttamente dal finestrino della macchina (un metodo usato per la Bassa anche al poliambulatorio di San Giorgio di Nogaro da aprile scorso, come ricordato da Gianluigi Tiberio della Fimmg), per rispondere a tutte le richieste dei vacanzieri, Riccardi fa sapere che «stiamo esaminando più di una ipotesi, dipenderà molto dalla domanda che si presenterà».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

