Note solidali per i bimbi dell'Africa e del Nepal

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOLIDARIETÀUDINE Note solidali per l'Africa e per il Nepal. Nel ricordo di un amico scomparso. È arrivato alla ventunesima edizione, 20+1, il Concerto per un Fiore, l'atteso e ormai tradizionale appuntamento al Parco della Colonia di Osoppo, una serata di musica e solidarietà organizzata dall'Associazione Culturale Onlus Friul Adventures in memoria dell'amico Fiorenzo, Fiore, scomparso nel 98 a causa di un incidente sul lavoro.Il ricordo di un amico è diventato un momento di generosità per i bambini di Paesi lontani. Infatti, anche...