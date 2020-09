SALUTE

UDINE Lo stillicidio di notizie sui contagi fra i bambini e i ragazzi, dall'asilo nido alle superiori, continua anche in Friuli, fra lezioni prudenzialmente sospese, sezioni chiuse a tempo e tamponi a raffica. Ma Paola Cogo, direttrice della Clinica pediatrica dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, tiene a tranquillizzare mamme e papà. Intanto, con i numeri: «Dopo il lockdown non ci sono stati più casi di bambini con coronavirus arrivati qui da noi in ospedale». Certo, «che i bambini possano essere positivi, lo sapevamo già dal periodo precedente. Non credo sia cambiato molto. Non c'è ragione di pensare che adesso il virus sia più invasivo nei confronti dei bambini. Il problema è che adesso si muovono di più: vanno a scuola, in palestra... Prima erano di più a casa, ora i bambini si muovono di più e quindi è possibile che siano più interessati all'infezione». Ma sull'aggressività del virus, «non c'è nessuna variazione - ribadisce - e nessun allarme. Non sono solo dati nostri, ma di tutto il mondo. Sappiamo che i bambini si difendono meglio dal virus rispetto agli adulti. Nessun segno che ci possa far allarmere di più rispetto a quanto osservato nel periodo precedente. Un bambino può essere positivo, ma difficilmente in modo grave. Il vero problema resta che può trasmettere il virus alle persone più anziane che sono più a rischio. Per questo è molto importante che tutti mantengano le misure di sicurezza che tutti conosciamo».

Cogo lancia anche un invito ai genitori: «È importante che i bambini abbiano accesso in ospedale solo per motivi gravi. Che le patologie lievi non passino per l'ospedale, ma siano trattati sul territorio». Questo perché, con tutte le precauzioni adottate e con tutte le misure di sicurezza assunte, comunque un polo sanitario potrebbe essere più a rischio del tinello di casa. «Se le patologie possono essere trattate a domicilio, salvo i casi gravi, è bene che i bambini siano curati a casa. Durante il lockdown c'era molta paura a portare i bimbi in ospedale, adesso la cosa è un po' sfumata. Invece è bene che questo tipo di precauzione sia mantenuta. L'ambiente ospedaliero è sicuramente più a rischio degli ambienti che normalmente frequentano i bambini».

I DATI

17 nuovi contagi in più ieri in provincia di Udine, secondo il bollettino della Regione. In gran parte, come spiega il vicepresidente Riccardo Riccardi, si tratta di contact tracing. Aumentano anche i ricoverati in ospedale (21, +5 rispetto al giorno prima) mentre restano sei le persone in terapia intensiva. In regione ieri sono stati rilevati 28 nuovi contagi

MANZONI

Un alunno positivo anche alla media Manzoni di Udine, ma la scuola non ha chiuso e neppure la classe. Nei giorni scorsi, infatti, l'istituto è rimasto chiuso per le operazioni di voto del referendum. «C'è un alunno positivo al coronavirus alla Manzoni - conferma il dirigente scolastico del Comprensivo, Paolo De Nardo -. Ma, come indicato dal Dipartimento di Prevenzione, non chiudiamo niente e non mettiamo in quarantena nessuno. Siamo in contatto con il dipartimento. Oggi (ieri ndr) sono stati fatti i tamponi a tutti i ragazzi e ai docenti della classe. Nei giorni scorsi c'è stato il referendum, i ragazzi erano a casa da sabato. Non c'è da preoccuparsi. Probabilmente non ci sono stati contatti. Il dipartimento ha fatto un sopralluogo verificando le misure adottate. I ragazzi hanno continuato a frequentare oggi e lo faranno anche domani (oggi ndr)».

