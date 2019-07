Non derubarono la suora, assolti con formula piena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE (E.V.) Avevano aiutato un'anziana suora a fare benzina ma non l'avevano mai derubata. Due coniugi in pensione, un friulano di 70 anni e una straniera di qualche anno più giovane, residenti a Martignacco, lo avevano sempre sostenuto. E ora, a distanza di quasi tre anni dai fatti, lo ha certificato anche il giudice del tribunale di Udine Luca Carboni che, con una sentenza dei mesi scorsi, li ha assolti dall'accusa di furto in concorso, con formula piena per non aver commesso il fatto. La vicenda risale al 2016. L'indagine era...