Noleggio con conducente la protesta in centro città

LA RIVOLTAUDINE La rivolta dei noleggiatori dei mezzi con conducente (in sigla Ncc) è arrivata ieri anche in pieno centro a Udine. «Abbiamo voluto manifestare contro i nuovi decreti attuativi - spiegava nel primo pomeriggio il segretario Anitrav Luigi De Fenza, di Tricesimo - prima del voto in Senato. Sono norme così vincolanti che, se approvate, ci costringerebbero a chiudere le attività». Con un impatto non indifferente, visto che, se è vero che «in Italia il mondo Ncc conta 80mila imprese con 200mila addetti e produce un giro di...