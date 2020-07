ISTRUZIONE

UDINE Le scuole udinesi saranno sanificate tramite lampade Uv sterilizzanti, «una tecnologia già testata e in uso da alcuni anni ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Loris Michelini - che dà ottimi risultati». Il Comune infatti dispone di fondi europei per 520mila euro, che serviranno ad adattare aule e scuole alle nuove misure introdotte in seguito all'emergenza Covid-19. «Dal punto di vista degli ambienti ha continuato Michelini - non ci sono grandi interventi da fare né eccessivi problemi a reperirne di nuovi: riusciremo a rispettare le regole di distanziamento con i nostri spazi».

SPAZI DA ADATTARE

In questo senso, come ha specificato l'assessore al bilancio, Francesca Laudicina, saranno sfruttati tutti i posti possibili: nelle scuole di competenza comunale, laboratori e biblioteche diventeranno aule didattiche e, non a caso, la giunta ha già stabilito di utilizzare 30mila euro (dal fondo di riserva) per i traslochi; per quanto riguarda gli istituti superiori, continua il percorso per utilizzare alcuni spazi della Fiera di Udine, anche se l'iniziale fame di spazi, sembra ora sia stata ridimensionata.

SANIFICAZIONI

Si è deciso di optare per le lampade: «Una decisione presa in accordo con Inail e Istituto Superiore della Sanità ha continuato il vicesindaco - Verranno installate nei punti più sensibili, in particolare mense, servizi igienici, ascensori e aule dove c'è un forte transito di persone. In ogni scuola, sono previste dalle 4 alle 8 lampade. Si tratta di sistemi che si possono attivare da remoto e che verranno usate in orario notturno, in assenza dei ragazzi. Si tratta di un investimento che durerà anche dopo l'emergenza sanitaria». Saranno in tutto 47 le scuole interessate da questo provvedimento: 18 scuole dell'infanzia, 22 primarie e 7 secondarie di primo grado, cui si aggiungono 23 ascensori.

RISPARMIO ENERGETICO

La giunta ha preso atto della diagnosi sugli edifici scolastici, fatta nell'ambito del progetto europeo Feedschools, cui Udine partecipa con l'Enea e città di altri sette Paesi. «L'obiettivo ha spiegato l'assessore Giulia Manzan - è di incrementare sistemi innovativi per l'efficienza energetica, puntando a un consumo quasi pari a zero». A Udine sono coinvolti 5 istituti scolastici: la Zorutti, la Alberti, e la D'Orlandi (primarie), nonché la Fermi e la Marconi (secondarie); per ognuna, partendo dallo stato di fatto, è stato stimato il costo degli interventi necessari e i risparmi che comporterebbero. «In questi due anni di attività ha continuato Manzan - sono stati fatti incontri formativi con dirigenti e studenti e sono state stilate 10 raccomandazioni da applicarsi a livello locale, regionale e nazionale. I risultati serviranno per mettere a punto un memorandum utile per il successivo piano d'azione (Paes): forse lavorare con questi parametri è più oneroso, ma nel lungo periodo porta maggior beneficio e servirà anche a stabilire le priorità su cui intervenire».

Al.pi.

