Secondo quanto rilevato dalla rete sismometrica Fvg, la scossa delle 4.51 ha avuto come epicentro l'area a 3 chilometri a sud-est di Bovec, tra le località di Srpenica e Cesoca, ad una profondità di circa 8 chilometri. Sono seguite subito dopo due repliche e poi altre scosse di assestamento più deboli. Il terremoto è stato avvertito in tutto il Friuli e anche in Veneto. L'area dell'epicentro rientra nel distretto sismico di Bov, interessato dai terremoti del 12 aprile 1998 (magnitudo 5,6), del 12 luglio 2004 (5,1), del 29 agosto 2015 (4,3) e del 17 gennaio 2018 (3,8). L'assessore regionale Riccardo Riccardi, in contatto con la Protezione civile, ha subito twittato che non sono stati registrati danni o feriti. Tante le chiamate, anche ai vigili del fuoco. «La centrale unica di risposta Nue 112 e la sala operativa regionale - spiega la Protezione civile - hanno risposto a numerose richieste di informazioni, oltre un centinaio, ma non sono state ricevute segnalazioni di danni a persone o a cose». La sala operativa regionale non ha inoltre ricevuto informazioni di danni da parte dei Comuni e dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco di Udine e Pordenone. Secondo le schede di risentimento sismico redatte dai volontari di 95 comuni, la scossa è stata avvertita dalla maggior parte dei cittadini, per il 33 per cento dei 134 moduli compilati. In regione sin dal 1977 Ogs dispone di una rete per il monitoraggio sismico, che un anno dopo il terremoto del Friuli del 1976 era costituita da 7 stazioni dislocate nell'area epicentrale e che si è poi progressivamente estesa al resto del Fvg e al Veneto. Attualmente comprende 45 stazioni. I dati acquisiti dalle stazioni vengono continuamente analizzati da un sistema automatico di allerta. Nel casodi eventi significativi, il sistema provvede ad allertare le Protezioni Civili regionali e le Prefetture interessate.

