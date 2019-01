Nei supermercati donati alimenti per 689mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIOUDINE Basta sprechi. Coop Alleanza 3.0 ne ha fatto una parola d'ordine e un progetto: un processo virtuoso che punta a fare solidarietà. È il progetto Buon fine: solo in Friuli Venezia Giulia, sono 22 i punti vendita coinvolti, che durante l'anno hanno donato oltre 109 tonnellate di prodotti (pari a oltre 598 pasti al giorno), per un valore complessivo di oltre 689mila euro, a 18 realtà del territorio. Il programma solidale, presente in 277 negozi in tutta Italia, nel 2018 ha destinato oltre 2.700 tonnellate di cibo a 397...