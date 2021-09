Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SICUREZZAUDINE È entrato nel vivo il progetto In rete contro le truffe promosso dal Comune di Udine grazie al finanziamento del Fondo Unico Giustizia per iniziative di prevenzione e contrasto delle truffe nei confronti di persone anziane del Ministero dell'Interno. Ieri mattina si sono tenute le prime attività dei negozianti di vicinato, persone di fiducia che svolgono, specie per la popolazione anziana, un fondamentale ruolo di ascolto e...