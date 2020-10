Nautilia, salone dedicato alla barca usata ad Aprilia Marittina, si propone quest'anno in doppia versione per garantire un evento in piena sicurezza per ogni visitatore. Gli organizzatori Eugenio Toso e Stefano Rettondini spiegano che «da più parti stanno arrivando segnali che, se non sono ancora quelli di un'evidente ripresa, di certo non lo sono di resa e, indipendentemente vengano reintrodotte le restrizioni per l'organizzazione di fiere dovute ad un secondo lockdown, Nautilia comunque ci sarà». In programma negli ultimi due weekend di ottobre, ecco la novità del tour virtuale che consente di sviluppare un'attività online attraverso il sito e i social network della manifestazione. I video delle molte imbarcazioni presenti in fiera sono inseriti sul sito nautilia.com; ciascuna imbarcazione è corredata da una scheda tecnica esaustiva con ogni notizia sul suo stato e si potrà esplorare le barche in mostra presentate in anteprima online, con visite digitali virtuali di interni ed esterni. Sono circa 200 le imbarcazioni usate esposte di vari cantieri. Altra novità, la nascita del Polo Velico Aprilia Marittima per i giovani.

