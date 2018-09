NATURA TALMASSONS Un viaggio fra i Panda nostrani della flora e della fauna.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NATURATALMASSONS Un viaggio fra i Panda nostrani della flora e della fauna. Che hanno nomi che suonano esotici come Erucastrum palustre, Euphrasia marchesetti, ma anche Centaurea forojulensis, Parnassia palustris e Senecio fontanicola. Per non parlare di Albanella minore, Bombina variegata, Tritone punteggiato, Austropotamobius pallipes. Sono solo alcune delle decine di rarissime specie vegetali e animali, alcune addirittura uniche nel panorama europeo, che si potranno imparare a conoscere domenica prossima (30 settembre) prendendo parte alle...