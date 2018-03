Nascite, al top in Friuli il Santa Maria della Misericordia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CLASSIFICAUDINE Il Santa Maria della Misericordia di Udine è al vertice delle strutture sanitarie del Fvg per numero di parti effettuati in un anno, pari a 1665. A dirlo è il Pne (Programma nazionale esiti) dell'Agenas. Ricordando che in base all'accordo Stato Regioni del 2010, i punti nascita devono eseguire almeno mille parti annui, le strutture pubbliche o private accreditate che in regione effettuano parti sono 10 di cui solo il 30% rispetta il valore di riferimento fissato a mille parti mentre il 20% non rispetta il valore minimo di...