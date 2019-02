Musica alta, arriva con la maxi spada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE Non sopportava il rumore proveniente dai locali adiacenti alla sua abitazione, in cui era in corso una festa privata. Per questo motivo sabato sera un uomo di 37 anni, un cittadino pachistano, si è presentato alla porta e, brandendo una katana, ha intimato agli organizzatori di abbassare il volume della musica. IN PARROCCHIAÈ successo nell'oratorio di una parrocchia nella zona est della città, i cui locali erano stati affittati appunto per una festa privata. Erano circa le 22.30 quando l'uomo ha fatto irruzione alla festa, a...