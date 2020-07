OPERE PUBBLICHE

UDINE Al via il cantiere che restituirà gli spazi al Museo Friulano di Storia Naturale. Ieri, infatti, il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Loris Michelini, accompagnato dal Rup Lorenzo Agostini e dal direttore dei lavori, Enrico Beltrame, ha effettuato un sopralluogo all'ex Macello di via Sabbadini, per l'avvio dei lavori (380 giorni la durata prevista) che serviranno a realizzare le sale espositive per le mostre permanenti, la biblioteca e i servizi per il pubblico, oltre alla centrale tecnologica in vano a parte e i sottoservizi esterni; è anche prevista l'installazione di un impianto a pompa di calore geotermica.

RISORSE

Nel complesso il Comune di Udine ha a disposizione 4,4 milioni di euro per l'operazione e ad eseguire l'intervento sarà la ditta Edilcido srl di Villaricca (Napoli), che si è aggiudicata l'appalto per circa 2,9 milioni di euro, con un ribasso in sede di gara del 21,44 per cento. La superficie complessiva degli edifici interessati è di circa 1430 metri quadrati; stando al progetto, i due edifici principali destinati all'esposizione saranno collegati da un corridoio sfruttabile anche come parte espositiva (temporanea e sulla storia del museo); una delle palazzine (circa 800 metri quadrati) si svilupperà su due piani e sarà dedicata alla biodiversità del Friuli; l'altra (circa 600 metri quadrati) sarà dedicata all'evoluzione geologica del territorio con la sua ricca documentazione fossile, fino ai primi insediamenti umani; un terzo stabile potrà invece essere dedicato alle collezioni storiche del Mfsn, ai principali personaggi legati a questa istituzione e ai reperti particolarmente significativi per la storia dell'istituto (come la celebre testa di elefante catturato da Italo Balbo).

DESTINAZIONI

Infine, altri due edifici saranno dedicati a mostre temporanee e biblioteca. I finanziamenti per il recupero dell'area sono arrivati dalla Regione ed erano frutto di un accordo stipulato dai due enti ancora nel 2001 (quando si decise di suddividere i lavori in lotti) e poi rinegoziato nel 2014 mentre la decisione di trasformarlo nella sede del Museo risale al 2015. L'area dell'ex macello - ha commentato Michelini -, è rimasta dismessa per decenni e anche negli ultimi anni i lavori del museo si sono limitati all'apertura mentre molti degli gli edifici circostanti sono stati lasciati in completo stato di abbandono. Ora, sia con i lavori di oggi sia con il recupero del nuovo parcheggio (la giunta vorrebbe fosse pronto entro quest'anno: 106 stalli con un investimento di circa 500mila euro, ndr) e con la rimessa a nuovo del secondo lotto, il Museo di Storia Naturale rinasce e l'intero quartiere acquisterà nuova vita. Non va infatti dimenticato che alcuni stabili sono stati negli anni scorsi oggetto di occupazioni abusive, cosa che ha contribuito ad aumentare lo stato di degrado del comprensorio. Nel frattempo cercheremo anche di progettare il recupero dell'ex sede della Croce rossa italiana.

