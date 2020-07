IL DRAMMA

UDINE In lutto la comunità di Faedis. È stato trovato morto nel torrente Uccea ieri mattina Gianfranco Siega, classe 1965, che attualmente abitava nella frazione di Ronchis, assieme alla moglie. Aveva quattro figli. A scoprirne il corpo senza vita sono stati ieri i vigili del fuoco, che sono arrivati sul posto assieme agli uomini del Soccorso alpino e speleologico di Udine, Gemona e Moggio Udinese e ai finanzieri di Sella Nevea e di Tolmezzo.

I soccorritori si erano mobilitati dopo l'allarme lanciato dalla moglie, preoccupata per il mancato rientro del marito la sera prima. Purtroppo, intorno alle 10.50, le ricerche si sono concluse con l'esito più tragico che si potesse immaginare.

LA RICOSTRUZIONE

Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, l'uomo, originario di Uccea, sabato si sarebbe dato appuntamento con i fratelli nella località resiana, dove si trova lo stavolo di proprietà della sua famiglia, con l'intenzione di fare alcuni lavori. Poi, però, sempre stando a quanto riferito, avrebbe avvisato che si sarebbe fermato e sarebbe rientrato a casa domenica. Ma non vedendolo rientrare, la sera di domenica, i familiari si sono preoccupati e sono partite le ricerche,. Per i vigili del fuoco l'allarme è scattato ieri mattina alle 9.50. Arrivati sul posto, avrebbero incontrato una delle figlie. La macchina dell'uomo era parcheggiata vicino al cimitero e, vicino, sarebbero state rinvenute delle tracce di sangue. Uno dei vigili del fuoco a quel punto si sarebbe mosso per cercare dove si fosse diretto, mentre il caposquadra è salito verso lo stavolo. Sul sentiero, sarebbero stati trovati uno scarpone dell'uomo e il mazzo di chiavi dell'auto. Ma poi è arrivata la notizia del ritrovamento del corpo senza vita in fondo al rio Uccea. Ad accertarne la morte, un medico del soccorso alpino, calato sul posto. A quanto pare, l'uomo, che sarebbe stato quasi completamente svestito, avrebbe riportato delle ustioni profonde. I vigili del fuoco, saliti allo stavolo, avrebbero rinvenuto uno spiazzo con erba bruciata, una tanica di benzina esplosa e una bombola di gas.

DINAMICA AL VAGLIO

La dinamica dell'incidente, dai contorni da chiarire, è al vaglio degli inquirenti, ma i vigili del fuoco non escludono che lui possa essere rimasto ustionato dopo l'esplosione della tanica e che possa aver cercato di mettersi in salvo. Forse potrebbe aver perso le chiavi, è un'ipotesi, mentre cercava di raggiungere l'auto. Forse, potrebbe essere andato al rio per cercare refrigerio dalle ustioni. Ma sono tutte ipotesi, queste, senza alcuna conferma ufficiale. Spetterà agli inquirenti definire l'esatta dinamica. Del fatto sono stati informati i carabinieri di Pradielis e il magistrato, che ha deciso di disporre un'ispezione cadaverica. Sul posto, sono intervenuti, a quanto riferito, due medici legali dell'Azienda sanitaria. La salma è stata portata al cimitero di Faedis a disposizione dell'autorità giudiziaria.

IL SINDACO

Il sindaco di Faedis Claudio Zani ha espresso vicinanza alla famiglia in questo momento tragico: «Gianfranco Siega abitava a Ronchis e faceva il camionista, lascia la moglie Anna e quattro figli. Abitava nell'ultima casa della frazione. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio in paese».

Cdm

