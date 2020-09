IL DRAMMA

FORNI DI SOPRA Scivola davanti agli occhi dei compagni di escursione e muore. Tragedia nel primo pomeriggio di ieri sulla Cima Val di Guerra, fra le Dolomiti Friulane, dove ha perso la vita Gabriele Marchioro, dottore commercialista residente a Teolo in provincia di Padova, che avrebbe compiuto 57 anni il prossimo primo novembre.

A quanto si è appreso, era partito assieme ai due amici dal rifugio Pordenone, per salire alla Cima Val di Guerra. Da qui, poi, il gruppetto stava scendendo lungo la via normale. Pare che Marchioro fosse davanti agli altri. Ad un certo punto è caduto per una cinquantina di metri: forse a tradirlo è stato il tratto friabile. Erano le 14.45 circa quando è scattato l'allarme. A chiamare il Nue 112 è stato un escursionista che ha visto precipitare l'uomo. Purtroppo, per il veneto precipitato sopra il rifugio Flaiban Pacherini, tra le Dolomiti Friulane, non c'è stato nulla da fare. È stato recuperato dell'elisoccorso con il verricello sotto la parete nord ovest della Cima Val di Guerra, che stava salendo lungo la via normale con due compagni. Sarebbe scivolato su un tratto friabile, precipitando da una cinquantina di metri. Nel pomeriggio i due compagni sono scesi a piedi accompagnati da due tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico. Già nella mattinata si era registrata un'altra vittima. È stata trovata senza vita Rita Garibaldi, la 76enne di Ovasta le cui ricerche erano scattate alle 12.50 nei boschi sopra il suo paese. Dopo circa un'ora è stata avvistata la sporta in cui aveva raccolto i funghi e poco dopo lei, oltre il ciglio di un dirupo. La donna è ruzzolata per una quarantina di metri verso il fondo del Rio Iesola. Per recuperare la salma i tecnici si sono calati sul fondo del dirupo, l'hanno sistemata nella barella e hanno effettuato altre calate per un centinaio di metri per raggiungere una strada sottostante. L'intervento si è chiuso alle 15.45. Hanno collaborato alle ricerche le squadre di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA