LA TRAGEDIA

SAN GIORGIO DI NOGARO Tragedia della strada nel pomeriggio di ieri, lungo l'autostrada A4 in direzione Trieste, all'entrata dell'area di servizio di Gonars. A perdere la vita un uomo di 57 anni, Livio Fedrizzi, nato a Sacile ma residente a San Giorgio di Nogaro in via Del Sale 5, deceduto in serata in ospedale a Udine per le ferite riportate. Il sinistro si è verificato poco dopo le 15. Il friulano, che stava viaggiando in direzione Trieste, per cause al vaglio della Polstrada di Palmanova, ha perso il controllo dell'automobile, una Alfa Romeo, andando a schiantarsi contro il guardrail che ha trafitto la fiancata destra della vettura come una lama, in più punti, nella parte sinistra, anteriore, proprio quella del guidatore. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Cri e i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano. Il ferito, durante i soccorsi era sempre rimasto cosciente. Poi, trasferito d'urgenza a Udine, le sue condizioni si sono aggravate. È stato sottoposto a un delicato intervento ma è deceduto in serata. La grande famiglia dell'Udinese Calcio si stringe attorno al proprio centrocampista della Primavera Jacopo Fedrizzi per la tragica scomparsa del padre Livio.

