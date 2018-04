Muore a 26 anni dopo la lotta con la malattia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ADDIOUDINE Lutto nel quartiere dei Rizzi a Udine per la morte di Stefano Liva, un ragazzo di ventisei anni stroncato dal male. Il giovane è deceduto nella notte tra il giorno di Pasquetta e martedì, dopo una lunga battaglia contro la malattia che aveva sempre affrontato con molto coraggio, senza mai fare pesare la sua sofferenza a chi gli era stato sempre accanto con amore e tanto affetto. Per Stefano il calvario era iniziato con una visita medica in cui gli era stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin, una malattia che attacca il sistema...