«Multe ztl, errori e carenze Ora servono accertamenti»

SANZIONIUDINE È stato giudicato «parzialmente positivo» l'incontro tenutosi ieri mattina in municipio tra il sindaco di Udine Pietro Fontanini, la Federconsumatori, l'Adiconsum e la Casa del Consumatore che hanno illustrato una comune posizione in merito all'abnorme numero di contravvenzioni comminate per l'ingresso nella ztl di Udine. «Abbiamo chiesto un'azione comune per accertare in modo imparziale sia le responsabilità dei cittadini che quella degli organismi chiamati a vigilare sul rispetto dei limiti di accesso alla zona ha...