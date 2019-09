Multe più salate in città per chi abbandona i rifiuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Multe più salate per chi abbandona le immondizie in città o fuori dai cassonetti. La giunta Fontanini ha infatti rivisto le sanzioni previste dal Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, aumentando fino a 10 volte le punizioni per chi dimostra scarso senso civico. Se prima il rischio era di dover sborsare dalle 50 alle 300 euro, adesso chi viene beccato a lasciare rifiuti in area pubblica o privata oppure all'esterno degli appositi contenitori dovrà pagare una multa da 300 a 3mila euro,...