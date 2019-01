Multe, consumatori all'attacco «L'Uti si presenta senza legale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE È partita già nell'ultimo scorcio del 2018 la maratona innescata dai ricorsi contro le multe ai varchi elettronici della ztl di Udine. Sono cominciate le udienze davanti al giudice di pace di Udine per quella che si annuncia come una lunga processione, visto il numero elevatissimo di sanzioni contestate dai cittadini, che si sono affidate a legali e associazioni di tutela dei consumatori.Fra queste, anche Federconsumatori Udine. L'avvocato Carla Petris, cui il sodalizio di tutela dei consumatori si è affidato in questo...